‘Spaccio Capitale’: blitz antidroga dei Carabinieri nelle periferie e nelle piazze di spaccio (Di domenica 25 aprile 2021) La droga continua ad essere una delle tante piaghe di Roma; nella Capitale circola a fiumi e gli spacciatori si sono insediati dappertutto. A contrastare il passaggio di droga all’interno della Capitale, i Carabinieri del Comando Provinciale di Roma costantemente effettuano controlli per bloccare quanto più possibile lo spaccio. Proprio nella giornata di ieri sono state sequestrate centinaia di dosi (tra cocaina, hashish e marijuana) e sono scattate le manette per 5 pusher. Leggi anche: Roma, ‘Prima hanno tentato di investirlo, poi un ragazzo l’ha strangolato’: rider vittima di aggressione spaccio Capitale: le operazioni dei Carabinieri I Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia Roma Trastevere hanno notato un 27enne romano, a bordo della sua auto in via Cristoforo Numai, zona Torrevecchia, ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di domenica 25 aprile 2021) La droga continua ad essere una delle tante piaghe di Roma; nella Capitale circola a fiumi e gli spacciatori si sono insediati dappertutto. A contrastare il passaggio di droga all’interno della Capitale, idel Comando Provinciale di Roma costantemente effettuano controlli per bloccare quanto più possibile lo. Proprio nella giornata di ieri sono state sequestrate centinaia di dosi (tra cocaina, hashish e marijuana) e sono scattate le manette per 5 pusher. Leggi anche: Roma, ‘Prima hanno tentato di investirlo, poi un ragazzo l’ha strangolato’: rider vittima di aggressioneCapitale: le operazioni deidel Nucleo Operativo della Compagnia Roma Trastevere hanno notato un 27enne romano, a bordo della sua auto in via Cristoforo Numai, zona Torrevecchia, ...

