SONDAGGIO: il tuo pronostico di Palermo-Cavese. Come finirà? (1-X-2) (Di domenica 25 aprile 2021) Il Palermo si proietta alla sfida contro la Cavese.I rosanero di Giacomo Filippi alle ore 17.30 affronteranno allo stadio"Rezno Barbera" i campani nella gara valida per la 37a giornata del campionato di Serie C 2020/21. Scegli se secondo te vincerà la squadra che gioca in casa, quella che gioca in trasferta, oppure se pensi che finirà con un pareggio. Per esprimere la tua preferenza, basta cliccare accanto alla voce che vuoi votare: 1 X 2?poll id="1479"

WiAnselmo : ##Sondaggio: il tuo pronostico di #Palermo-Cavese. Come finirà? (1-X-2) - Mediagol : ##Sondaggio: il tuo pronostico di #Palermo-Cavese. Come finirà? (1-X-2)