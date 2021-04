Serie C-Girone C: crollo Bari, il Catanzaro vola al secondo posto, ok Catania e Juve Stabia. La classifica (Di domenica 25 aprile 2021) Gol ed emozioni nella penultima giornata del Girone C di Serie C.Si sono disputate oggi alle 17:30 tutte le gare valide per la 37esima giornata di Serie C Girone C. La Ternana, già matematicamente promossa in Serie B, si impone in rimonta sul Monopoli e vola così a 90 punti in classifica. Vittoria anche per il Catanzaro sulla Viterbese, che permette alla compagine calabrese di raggiungere l'Avellino al secondo posto in classifica, fermato invece dal Teramo.Bene Catania e Juve Stabia che conquistano tre preziosissimi punti, imponendosi rispettivamente su Casertana e Foggia e traghettandosi a due lunghezze dal quarto posto. Ko ... Leggi su mediagol (Di domenica 25 aprile 2021) Gol ed emozioni nella penultima giornata delC diC.Si sono disputate oggi alle 17:30 tutte le gare valide per la 37esima giornata diC. La Ternana, già matematicamente promossa inB, si impone in rimonta sul Monopoli ecosì a 90 punti in. Vittoria anche per ilsulla Viterbese, che permette alla compagine calabrese di raggiungere l'Avellino alin, fermato invece dal Teramo.Beneche conquistano tre preziosissimi punti, imponendosi rispettivamente su Casertana e Foggia e traghettandosi a due lunghezze dal quarto. Ko ...

