Remissione dell’inquirente che dà l’indagato per colpevole? Il patto fra toghe vanificherebbe il rimedio

Leggi su cityroma

(Di domenica 25 aprile 2021) Come intervenire quando a violare la presunzione d’innocenza, nelle dichiarazioni alla stampa, è lo stesso pm titolare dell’indagine? Si tratta della principale sfida posta dalla direttiva Ue sulla presunzione d’innocenza, che l’Italia ha finalmente recepito. Il deputato di Azione Enrico Costa propone la “” del fascicolo ad altro ufficio. Ma la naturale solidarietà fra magistrati rischia di vanificare ilCirca un mese fa, su queste stesse pagine, il collega avvocato, deputato di Azione ed ex viceministro della Giustizia Enrico Costa sollevava il problema del mancato rispetto della presunzione d’innocenza all’interno degli assetti giudiziari. Secondo l’onorevole Costa, il principio della presunzione d’innocenza verrebbe costantemente e sistematicamente compresso nonché, per certi versi, violato ogni qual volta venga ...