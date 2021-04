Omicidio Marco Vannini: Federico Ciontoli scrive una lettera ai giudici (Di domenica 25 aprile 2021) Federico Ciontoli, che ha di recente rilasciato una intervista a FanPage in cui spiega le sue ragioni e fornisce la sua versione dei fatti sulla sera in cui Marco Vannini ha perso la vita, ha anche deciso di scrivere una lunga lettera ai giudici. Il testo completo è stato riportato sempre da FanPage: “Oggi ho 25 anni. Non so quante volte ho desiderato riaprire gli occhi per risvegliarmi da quello che avrebbe potuto essere solo un incubo terrificante… Avevo 19 anni, Marco 20, quando una notte, all’improvviso, cambiava tutto. Per mano di mio padre. Per uno scherzo… Io non avevo capito niente. Marco stava morendo. Chissà se e quando lo ha capito anche lui. Non oso neanche pensarlo è il mio pensiero fisso… È stato difficile capacitarsi ... Leggi su quotidianpost (Di domenica 25 aprile 2021), che ha di recente rilasciato una intervista a FanPage in cui spiega le sue ragioni e fornisce la sua versione dei fatti sulla sera in cuiha perso la vita, ha anche deciso dire una lungaai. Il testo completo è stato riportato sempre da FanPage: “Oggi ho 25 anni. Non so quante volte ho desiderato riaprire gli occhi per risvegliarmi da quello che avrebbe potuto essere solo un incubo terrificante… Avevo 19 anni,20, quando una notte, all’improvviso, cambiava tutto. Per mano di mio padre. Per uno scherzo… Io non avevo capito niente.stava morendo. Chissà se e quando lo ha capito anche lui. Non oso neanche pensarlo è il mio pensiero fisso… È stato difficile capacitarsi ...

