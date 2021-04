Non dire gatto se non ce l'hai ne sacco ma per Laura nostra potrebbe essere la serata più bella della vita (Di domenica 25 aprile 2021) Senza Billie Eilish, e con Christina Aguilera esclusa dalle nomination, la categoria Migliore canzone di questi Oscar 2021 è una gara a due relativamente aperta. Fra la nostra Laura Pausini, con la sua Io sì (Seen), già vincitrice di un Golden Globe, e l’inno black composto da Leslie Odom Jr. per il film Quella notte a Miami… di Regina King. Laura Pausini guarda le foto I due competitor, insieme agli altri tre nominati, si esibiranno durante il pre-show agli Oscar di quest’anno. Già registrato da tutti gli artisti dal tetto dell’Academy Museum, ... Leggi su iodonna (Di domenica 25 aprile 2021) Senza Billie Eilish, e con Christina Aguilera esclusa dalle nomination, la categoria Migliore canzone di questi Oscar 2021 è una gara a due relativamente aperta. Fra laPausini, con la sua Io sì (Seen), già vincitrice di un Golden Globe, e l’inno black composto da Leslie Odom Jr. per il film Quella notte a Miami… di Regina King.Pausini guarda le foto I due competitor, insieme agli altri tre nominati, si esibiranno durante il pre-show agli Oscar di quest’anno. Già registrato da tutti gli artisti dal tetto dell’Academy Museum, ...

Advertising

FicarraePicone : Che poi i politici che non festeggiano non hanno neanche il coraggio di dire che sono fascisti. Due miserie in un corpo solo. Buon #25aprile - fattoquotidiano : 'In fondo dovremmo essere riconoscenti all’on. Claudio Borghi Aquilini, perché ha il coraggio di dire, senza pensar… - TvTalk_Rai : Il #DDLZan non è questione di schieramento politico: è come dire che l'omosessualità 'capita' solo a gente di sinis… - VirginiaPanzeri : RT @FicarraePicone: Che poi i politici che non festeggiano non hanno neanche il coraggio di dire che sono fascisti. Due miserie in un corpo… - Marghy52860297 : RT @Giulia20404004: Kerem ti consiglio di non dire bugie perché credimi non le sai dire ???????? da quel Ask yok avevamo già capito tutto #HanK… -