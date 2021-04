Ludovica Valli racconta un suo momento no e i fans la coccolano (Di domenica 25 aprile 2021) Ludovica Valli ha raccontato un suo momento no su Instagram legato al post partum e i fans la coccolano e non la fanno sentire sola Ludovica Valli interagisce spesso con la sua community di Instagram con la quale condivide alcuni momenti della sua routine, ma non solo. L’influencer, diventata mamma da quasi due mesi, della piccola Anastasia parla molto della figlia che mostra sui social raccontando pro e contro del diventare madre. Nei giorni scorsi, Ludovica Valli ha pubblicato un post condividendo le foto di un paio di scarpe e della figlia Anastasia. Come didascalia ha scritto: “Ogni sera questa é la situazione: a sinistra scarpe nuove che mi chiedono “quando ci porti a cena fuori?” …mentre a destra ... Leggi su 361magazine (Di domenica 25 aprile 2021)hato un suono su Instagram legato al post partum e ilae non la fanno sentire solainteragisce spesso con la sua community di Instagram con la quale condivide alcuni momenti della sua routine, ma non solo. L’influencer, diventata mamma da quasi due mesi, della piccola Anastasia parla molto della figlia che mostra sui socialndo pro e contro del diventare madre. Nei giorni scorsi,ha pubblicato un post condividendo le foto di un paio di scarpe e della figlia Anastasia. Come didascalia ha scritto: “Ogni sera questa é la situazione: a sinistra scarpe nuove che mi chiedono “quando ci porti a cena fuori?” …mentre a destra ...

Advertising

Iamchiara88 : Ludovica valli la vedo la più pancina tra le pancine . Ma lei si rende conto o no? - Iamchiara88 : Ma Ludovica valli quando LA BABY crescerà e non potrà più fare stories mentre allatta, cosa farà? Lo chiedo perché… - sbrinzii : Ogni giorno Ludovica Valli si alza e sa che non potrà incominciare la sua giornata se prima non ci spara una storie… - statodelsud : Da Chiara Ferragni a Ludovica Valli, tutti i look delle neomamme vip -