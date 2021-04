La Lazio si aggrappa al sergente Milinkovic-Savic. Il serbo ha già superato il record di gol+assist (Di domenica 25 aprile 2021) Se la Lazio prova a sperare ancora nella qualificazione alla Champions League lo deve, oltre alla Scarpa d’oro Immobile, anche al suo sergente, Sergej Milinkovic-Savic. Il serbo è alla sua migliore stagione complessiva in Italia. Il centrocampista è meno appariscente ed effervescente rispetto a tre anni fa, quando deliziava i palati fini con colpi di tacco, suolate e tunnel e gol di grandissima fattura. Ma questa versione di Milinkovic è la più completa ed efficace che si sia mai vista. Tanto che con 6 giornate di campionato ancora a disposizione (7 più il recupero col Torino), il centrocampista della Lazio è a quota 16 tra gol (8) e assist (8) e ha superato il record di 15 del 2017-’18, l’annata che lo fece diventare ‘mister cento ... Leggi su alfredopedulla (Di domenica 25 aprile 2021) Se laprova a sperare ancora nella qualificazione alla Champions League lo deve, oltre alla Scarpa d’oro Immobile, anche al suo, Sergej. Ilè alla sua migliore stagione complessiva in Italia. Il centrocampista è meno appariscente ed effervescente rispetto a tre anni fa, quando deliziava i palati fini con colpi di tacco, suolate e tunnel e gol di grandissima fattura. Ma questa versione diè la più completa ed efficace che si sia mai vista. Tanto che con 6 giornate di campionato ancora a disposizione (7 più il recupero col Torino), il centrocampista dellaè a quota 16 tra gol (8) e assist (8) e haildi 15 del 2017-’18, l’annata che lo fece diventare ‘mister cento ...

Serie A, Lazio-Torino verrà recuperata il 18 maggio - Sportmediaset La partita verrà disputata quindi dopo la discussione del ricorso presentato dalla Lazio al Collegio di garanzia del Coni contro la decisione di non sanzionare il Torino con il 3-0 a tavolino: il Coll ...

Lazio-Torino si recupera il prossimo 18 maggio L’ultimo recupero ha trovato la data: 18 maggio, giorno in cui si disputerà Lazio-Torino. Lo ha deciso la Lega anche se l’ultimo grado di giustizia sportiva, il Collegio di Garanzia dello Sport, non s ...

