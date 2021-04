(Di domenica 25 aprile 2021) ROMA - La Lazio ritrova Simone Inzaghi in panchina e si attacca ai gol di Ciro. Ecco i due uomini chiave per questo finale di stagione sognando il quarto posto. Il tecnico è tornato dopo la ...

sportli26181512 : Immobile, pensaci tu: con il Milan promette altri gol: Il bomber della Lazio si è sbloccato, ai rossoneri ha già fa… - gabripuggioni28 : @PianiMino Forza Lazio!! Immobile pensaci tu -

ROMA - La Lazio ritrova Simone Inzaghi in panchina e si attacca ai gol di Ciro. Ecco i due uomini chiave per questo finale di stagione sognando il quarto posto. Il tecnico è tornato dopo la positività al Covid - 19 e si rivedrà in panchina con il Milan, il bomber, dopo ...... di fronte ad un paio di pantofole a forma di cuccioli, ha deciso di restareed accucciato .... Lavoro : ascolti i vaneggiamenti dei colleghi in ufficio alzando gli occhi al cielo ed ...Il bomber della Lazio si è sbloccato, ai rossoneri ha già fatto male 6 volte in carriera. Pronto a caricarsi la squadra sulle spalle ...