Il vero volto del 25 aprile (Di domenica 25 aprile 2021) Croce disse (a ragione) che nessuno aveva vinto la guerra. Troppo odio e violenza avevano contraddistinto il nostro Paese. E la scia di sangue sembra non finire mai Leggi su ilgiornale (Di domenica 25 aprile 2021) Croce disse (a ragione) che nessuno aveva vinto la guerra. Troppo odio e violenza avevano contraddistinto il nostro Paese. E la scia di sangue sembra non finire mai

Ultime Notizie dalla rete : vero volto Il vero volto del 25 aprile "Noi italiani abbiamo perduto una guerra, e l'abbiamo perduta 'tutti', anche coloro che l'hanno deprecata con ogni loro potere, anche coloro che sono stati perseguitati dal regime che l'ha dichiarata, ...

