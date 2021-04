Il 25 aprile di Bersani: 'I partigiani non sono morti per niente' (Di domenica 25 aprile 2021) Una data che deve essere fissata nella memoria per ricordare bene quale sia stato l'orrore fascista, da cui fortunatamente ci siamo liberati (a parte qualche nostalgico di oggi). Pierluigi Bersani ... Leggi su globalist (Di domenica 25 aprile 2021) Una data che deve essere fissata nella memoria per ricordare bene quale sia stato l'orrore fascista, da cui fortunatamente ci siamo liberati (a parte qualche nostalgico di oggi). Pierluigi...

Advertising

globalistIT : - ilsidero : Signori, piove e sto ascoltando Samuele Bersani. Se mettete pure le foto del 22 aprile 2018 e venite a sapere di un… - MatLolli : RT @Legambiente: ??#SaveTheDate ??? mercoledì 21 aprile ore 10:00 Conferenza stampa: NO alla modifica dei limiti di legge per i #campielettr… - stesar60 : RT @Legambiente: ??#SaveTheDate ??? mercoledì 21 aprile ore 10:00 Conferenza stampa: NO alla modifica dei limiti di legge per i #campielettr… - Legambiente : ??#SaveTheDate ??? mercoledì 21 aprile ore 10:00 Conferenza stampa: NO alla modifica dei limiti di legge per i… -