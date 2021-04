Gioiello mania Dai classici intramontabili alle creazioni pop

Leggi su panorama

(Di domenica 25 aprile 2021) Un piccolo accessorio può cambiare drasticamente il nostro stile. E se questo accessorio luccica come un diamante ancora meglio. I gioielli sono da sempre uno degli oggetti più amati ddonne e oggi sono diventati anche un bene rifugio. La gioielleria è anche uno dei settori più resilienti. I dati raccolti dall'Altagamma-Bain Worldwide Luxury Market Monitor prevedono, per il 2021, una crescita del 14% che annullerebbe così le perdite causate dal primo lockdown. Si prevede quindi che il settore tornerà a crescere a ritmi sostenuti e raggiungerà i 266 miliardi di dollari entro il 2027. In questo mercato che guarda alla rinascita si sono create due macro correnti. C'è chi trae ispirazione dal passato, così che la migliore tradizione orafa italiana si uniscaultime tecnologie per prodotti unici ed eleganti. È l'esempio di Bali1987 che trae la sua ...