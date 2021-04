GF Vip, Samantha De Grenet tuona su Stefania Orlando “Non so chi sia”: esplodono gli attriti (Di domenica 25 aprile 2021) Il Grande Fratello Vip si è concluso ormai da settimane ma, a quanto pare, le tensioni tra alcuni ex partecipanti non sembrano essersi appianate. A riaccendere la miccia lanciando una frecciatina al quanto velenosa su Stefania Orlando è stata Samantha De Grenet. Di recente la showgirl – intervistata dal settimanale Mio – ha rifilato una … L'articolo proviene da Velvet Gossip. Leggi su velvetgossip (Di domenica 25 aprile 2021) Il Grande Fratello Vip si è concluso ormai da settimane ma, a quanto pare, le tensioni tra alcuni ex partecipanti non sembrano essersi appianate. A riaccendere la miccia lanciando una frecciatina al quanto velenosa suè stataDe. Di recente la showgirl – intervistata dal settimanale Mio – ha rifilato una … L'articolo proviene da Velvet Gossip.

