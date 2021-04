“Forse non lo dovevo dire", gaffe Venier con Piera Maggio: gelo con la madre di Denise Pipitone (Di domenica 25 aprile 2021) Piera Maggio, la mamma della piccola Denise scomparsa nel 2004 a Mazara Del Vallo, è stata ospite oggi a Domenica In, nello studio di Mara Venier. Tra l'altro la prima volta che la signora Maggio è stata in uno studio televisivo dopo la scomparsa della figlia è stata proprio dalla Venier 17 anni fa. La conduttrice, sempre delicata quando si affrontano questi argomenti, ha ammesso: “Forse ho detto una cosa che non dovevo dire. Bello rivederti perché è subito nata un'empatia tra te e me, ma dall'altra non vorrei rivederti, ma vorrei che tu fossi a casa con Denise e la tua famiglia”. A Domenica In si è tornato a parlare del noto caso Pipitone dopo il polverone alzato dalla ragazza russa, ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 25 aprile 2021), la mamma della piccolascomparsa nel 2004 a Mazara Del Vallo, è stata ospite oggi a Domenica In, nello studio di Mara. Tra l'altro la prima volta che la signoraè stata in uno studio televisivo dopo la scomparsa della figlia è stata proprio dalla17 anni fa. La conduttrice, sempre delicata quando si affrontano questi argomenti, ha ammesso: “ho detto una cosa che non. Bello rivederti perché è subito nata un'empatia tra te e me, ma dall'altra non vorrei rivederti, ma vorrei che tu fossi a casa cone la tua famiglia”. A Domenica In si è tornato a parlare del noto casodopo il polverone alzato dalla ragazza russa, ...

