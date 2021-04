Emergenza Covid | troppi contagi | istituita la zona rossa immediata in dodici comuni

(Di domenica 25 aprile 2021) Anche se la Basilicata si trova inarancione, perè statalafino al 2 maggio su decisione del governatore regionale Anche se a livello generale la situazione in Italia per quanto riguarda casi, decessi e ricoveri perè in lieve miglioramento, in alcuni singolil’epidemia di L'articolo NewNotizie.it.

Advertising

CarloCalenda : La mia impressione è che su road map per uscire da emergenza Covid ci stiamo incartando. Ogni giorno una polemica a… - MonicaCirinna : Le gravi minacce a @robersperanza e @RobertoBurioni sono il risultato di un clima esasperato e vanno condannate con… - TgLa7 : #Covid: in #Giappone nuovo stato d'emergenza a tre mesi dalle #Olimpiadi - matteoc1951 : RT @serebellardinel: Solo quando era #Conte a prorogare lo #statodiemergenza gli veniva imputa #DittaturaSanitaria, ma se lo fa #Draghi che… - Pietro13774113 : RT @serebellardinel: Solo quando era #Conte a prorogare lo #statodiemergenza gli veniva imputa #DittaturaSanitaria, ma se lo fa #Draghi che… -

Ultime Notizie dalla rete : Emergenza Covid

Rai News

... decessi e ricoveri perè in lieve miglioramento, in alcuni singoli comuni l'epidemia di Coronavirus va peggiorando tanto da rendere necessaria l'istituzione di zone rosse. Accade in Basilicata,......ha chiesto ai social network di rimuovere almeno 100 post critici sulla gestione dell'da ... Nell'Uttarakhand, invece, sono state varate misure anti -da tempo diffuse in Italia e in ...Dall’epidemia del virus COVID-19 nel dicembre 2019, la malattia si è diffusa in quasi 180 paesi in tutto il mondo e l’Organizzazione mondiale della sanità l’ha dichiarata un’emergenza di sanità ...Bizzarro: "Tutta la comunità è in ansia per le famiglie coinvolte. Un abbraccio affettuoso va soprattutto a chi è dovuto ricorrere alle cure ospedaliere" ...