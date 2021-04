De Luca a Che tempo che fa, altra battuta su Agnelli: “E’ un un infiltrato di De Laurentiis” (Di domenica 25 aprile 2021) Il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca fa un’altra battuta su Andrea Agnelli, questa volta a Che tempo che fa, programma in onda su Rai 3. Ospite del programma di Fabio Fazio per parlare di riaperture, questione Covid e altri problemi della Regione Campania, il presidente De Luca non si è fatto sfuggire qualche divagazione. Così come fece anche venerdì scorso durante la diretta facebook in cui paragonò la brutta figura della Juventus in Superlega alla Fiat Duna. Questa volta De Luca parla di Agnelli e dice: “Credo che sia un infiltrato di De Laurentiis nella Juve, per tutti i danni che sta combinando“. Una battuta pungente quella presidente della Regione Campania ed anche questa volta il ... Leggi su napolipiu (Di domenica 25 aprile 2021) Il presidente della Regione Campania Vincenzo Defa un’su Andrea, questa volta a Cheche fa, programma in onda su Rai 3. Ospite del programma di Fabio Fazio per parlare di riaperture, questione Covid e altri problemi della Regione Campania, il presidente Denon si è fatto sfuggire qualche divagazione. Così come fece anche venerdì scorso durante la diretta facebook in cui paragonò la brutta figura della Juventus in Superlega alla Fiat Duna. Questa volta Deparla die dice: “Credo che sia undi Denella Juve, per tutti i danni che sta combinando“. Unapungente quella presidente della Regione Campania ed anche questa volta il ...

