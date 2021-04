Daydreamer Anticipazioni 26 aprile 2021: doccia fredda per Sanem, Can si allontana! (Di domenica 25 aprile 2021) Vediamo insieme le Anticipazioni della Puntata di Daydreamer del 26 aprile 2021, in onda su Canale5. Can si sveglia dal coma provato dall’incidente, ma non ricorda più gli ultimi due anni della sua vita e la storia d’amore con Sanem che non sa come aiutarlo. Leggi su comingsoon (Di domenica 25 aprile 2021) Vediamo insieme ledella Puntata didel 26, in onda su Canale5. Can si sveglia dal coma provato dall’incidente, ma non ricorda più gli ultimi due anni della sua vita e la storia d’amore conche non sa come aiutarlo.

