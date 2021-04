Da stemma a brand. Breve storia dei loghi delle squadre di calcio (Di domenica 25 aprile 2021) Roma, 25 apr – loghi delle squadre di calcio, Breve storia. Correva l’anno 1914 quando un giovane pubblicista che risponde al nome di Benito Mussolini commissiona ad un ragazzo milanese il logo del giornale “Il Popolo d’Italia”. Il ventisettenne in questione è Giorgio Muggiani, pioniere dell’illustrazione pubblicitaria. illustratore, grafico, pittore e appassionato di un (semi)sconosciuto sport scoperto in Svizzera. Tra gli altri collabora con La Rinascente, Martini, Cinzano, Moto Guzzi e Pirelli. Il suo nome è però destinato a “rimanere negli annali” per la realizzazione nel 1908 del logo della sua nuova creatura calcistica: l’Internazionale Football Club Milano. I loghi delle squadre di calcio, dallo ... Leggi su ilprimatonazionale (Di domenica 25 aprile 2021) Roma, 25 apr –di. Correva l’anno 1914 quando un giovane pubblicista che risponde al nome di Benito Mussolini commissiona ad un ragazzo milanese il logo del giornale “Il Popolo d’Italia”. Il ventisettenne in questione è Giorgio Muggiani, pioniere dell’illustrazione pubblicitaria. illustratore, grafico, pittore e appassionato di un (semi)sconosciuto sport scoperto in Svizzera. Tra gli altri collabora con La Rinascente, Martini, Cinzano, Moto Guzzi e Pirelli. Il suo nome è però destinato a “rimanere negli annali” per la realizzazione nel 1908 del logo della sua nuova creatura calcistica: l’Internazionale Football Club Milano. Idi, dallo ...

