Cosa significa indulgenza plenaria?

Leggi su donnaglamour

(Di domenica 25 aprile 2021) Scopriamo insieme ilto e l’origine della parola. Chevuol dire e quando viene usata? Con il termine, secondo la dottrina cattolica, si intende la liberazione per intero dalla pena temporale dovuta per i peccati. La dottrina in questione è un aspetto della fede affermato dalla Chiesa cattolica e che fa riferimento alla possibilità di poter eliminare una parte ben precisa delle conseguenze di un peccato (definito appunto pena temporale), dal peccatore che abbia confessato, tramite il sacramento della confessione e mostrato un pentimento sincero. Ottenendo l’si vedrà quindi cancellata la pena temporale che il sacerdote aveva dato al fedele durante la confessione. Ecco ...