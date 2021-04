Conte senza filtri: “Vi svelo quello che vorrei fare in futuro” (Di domenica 25 aprile 2021) Antonio Conte vince contro l’Hellas Verona di Ivan Juric grazie alla rete di Matteo Darmian nella ripresa. L’1-0 avvicina i nerazzurri allo scudetto. Antonio Conte è sempre più vicino al titolo di Campione d’Italia. La sua Inter continua a macinare successi. Anche la pratica Hellas Verona è stata archiviata con successo grazie alla rete decisiva Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di domenica 25 aprile 2021) Antoniovince contro l’Hellas Verona di Ivan Juric grazie alla rete di Matteo Darmian nella ripresa. L’1-0 avvicina i nerazzurri allo scudetto. Antonioè sempre più vicino al titolo di Campione d’Italia. La sua Inter continua a macinare successi. Anche la pratica Hellas Verona è stata archiviata con successo grazie alla rete decisiva Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

