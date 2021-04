Conte | «Fa comodo farmi passare per guerrafondaio | ma quest’anno sono stato zitto e ho lavorato»

Leggi su ilnapolista

(Di domenica 25 aprile 2021) Il tecnico dell’Inter, Antonio, parla ai microfoni di Sky Sport al termine della partita con il Verona. Quanto siete vicini all’obiettivo? «E’ la terza partita in sette giorni e ho deciso di affrontarla sempre con gli stessi. Penso che venivamo da due partite giocate molto bene dove meritavamo di più. Avevano bloccato la nostra corsa. Oggi abbiamo fatto una buona partita contro una squadra molto fisica, siamo stati bravi nell’approccio e nel fare la partita. E’ inevitabile che i calciatori è da un po’ che la pressione di vincere qualcosa di importante la sentono. Essere protagonisti per portare di nuovo il club alla vittoria porta responsabilità e pressione». Quanto ti costa il gol di Darmian? «Matteo si è conquiun posto importante nell’Inter. E’ arrivato in sordina, è un ragazzo eccezionale, puoi sempre contare su di lui ed ha grande ...