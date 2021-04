Borussia Mönchengladbach – Arminia Bielefeld: probabili formazioni (Di domenica 25 aprile 2021) Matthias Ginter dovrà affrontare il Ritsu Doan quando l’Arminia Bielefeld, in difficoltà, visiterà il Borussia-Park questa domenica, 25 aprile 2021. Il calcio d’inizio di Borussia Mönchengladbach – Arminia Bielefeld è previsto alle 18:00. Borussia Mönchengladbach – Arminia Bielefeld: a che punto sono le due squadre? Il Gladbach vanta una percentuale di vittorie del 65% sul Bielefeld nella massima serie del calcio tedesco, avendo vinto 20 incontri su 31 (P6, S4). I puledri si sono assicurati la qualificazione europea in sei delle loro precedenti 10 stagioni in Bundesliga, finendo nella metà superiore di ciascuna di esse. Il Bielefeld non vince questa partita dal ... Leggi su sport.periodicodaily (Di domenica 25 aprile 2021) Matthias Ginter dovrà affrontare il Ritsu Doan quando l’, in difficoltà, visiterà il-Park questa domenica, 25 aprile 2021. Il calcio d’inizio diè previsto alle 18:00.: a che punto sono le due squadre? Il Gladbach vanta una percentuale di vittorie del 65% sulnella massima serie del calcio tedesco, avendo vinto 20 incontri su 31 (P6, S4). I puledri si sono assicurati la qualificazione europea in sei delle loro precedenti 10 stagioni in Bundesliga, finendo nella metà superiore di ciascuna di esse. Ilnon vince questa partita dal ...

