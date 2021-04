Atalanta show e secondo posto | Bologna travolto 5-0 al Gewiss

Advertising

TuttoMercatoWeb : Le pagelle dell'Atalanta - Muriel e Malinovskyi, che show! Hateboer è tornato, bene Freuler - SfoglioSport : Calcio:Serie A, Dea show con il Bologna [SFOGLIOSPORT]- L'#Atalanta travolge il #Bologna (5-0) e sale al secondo po… - 100x100Napoli : Spettacolo a Bergamo - Super Atalanta contro il Bologna - Salvato95551627 : RT @TuttoMercatoWeb: Spettacolo da Champions: Napoli show, 5-2 alla Lazio. Un messaggio a Milan, Juve e Atalanta - infoitinterno : Spettacolo da Champions: Napoli show, 5-2 alla Lazio. Un messaggio a Milan, Juve e Atalanta -

Ultime Notizie dalla rete : Atalanta show

Mihajlovic Ammoniti: Danilo (B) Espulsi: al 49' Schouten (B). Non certo una novità. A Bergamo è cinquina al Bologna e secondo posto in classifica , in attesa del Milan che ...Volata Champions League: Milan,, Juventus, Napoli e Lazio per tre posti Ha ragione Spillo: godiamoci lo. Dopo un anno ininterrotto di partite la stanchezza in tutte le squadre è ...Dopo il mezzo passo falso con la Roma nel turno infrasettimanale, torna ad esultare l'Atalanta: nella trentaduesima giornata del campionato di Serie A dominio assoluto per i bergamaschi al Gewiss Stad ...Show della formazione di Gian Piero Gasperini che demolisce il Bologna di Sinisa Mihajlovic nella sfida serale di campionato.