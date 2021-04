Andrew Howe dopo 11 anni torna oltre gli 8 metri (Di domenica 25 aprile 2021) Alla prima uscita stagionale a Rieti Andrew Howe, all’età di 35 anni, torna a stupire nel salto in lungo e vola a 8.03 metri. Una risposta stupenda a chi ormai lo dava per finito. Era dal 2010 che il campione non saltava oltre gli 8 metri all’aperto e, forte di questo risultato, Howe ora è alla ricerca delle Olimpiadi di Tokyo. Cosa ha detto Howe? L’azzurro ha commentato così il risultato: “Ho capito finalmente che dovevo guarire me stesso, tornare ad avere una pace interiore per gareggiare e divertirmi. Lo faccio per me stesso e per le persone che mi circondano. Mi ha aiutato uno psicologo sportivo, perché ho sempre avuto grossi problemi di ansia da pre-gara, arrivavo a non dormire la notte prima. Adesso piano ... Leggi su sport.periodicodaily (Di domenica 25 aprile 2021) Alla prima uscita stagionale a Rieti, all’età di 35a stupire nel salto in lungo e vola a 8.03. Una risposta stupenda a chi ormai lo dava per finito. Era dal 2010 che il campione non saltavagli 8all’aperto e, forte di questo risultato,ora è alla ricerca delle Olimpiadi di Tokyo. Cosa ha detto? L’azzurro ha commentato così il risultato: “Ho capito finalmente che dovevo guarire me stesso,re ad avere una pace interiore per gareggiare e divertirmi. Lo faccio per me stesso e per le persone che mi circondano. Mi ha aiutato uno psicologo sportivo, perché ho sempre avuto grossi problemi di ansia da pre-gara, arrivavo a non dormire la notte prima. Adesso piano ...

