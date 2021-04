Viabilità Roma Regione Lazio del 24-04-2021 ore 08:30 (Di sabato 24 aprile 2021) Viabilità DEL 24 APRILE 2021 ORE 07:20 FEDERICO MONTI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio. TRAFFICO AL MOMENTO SEMPRE REGOLARE SUL GRANDE RACCORDO ANULARE COME SU GRAN PARTE DELLE STRADE E AUTOSTRADE DEL TERRITORIO. QUALCHE RALLENTAMENTO SULLA VIA FLAMINIA ALL’ALTEZZA DI PRIMA PORTA NELLE DUE DIREZIONI, E SULLA CASSIA IN PROSSIMITA’ DELLO SVINCOLO CON VIA DELLA GIUSTINIANA. IN CHIUSURA RICORDIAMO CHE SONO NUOVAMENTE ATTIVE LE LINEE S, IL SERVIZIO DI POTENZIAMENTO TPL GESTITO DA ASTRAL SPA PER CONTO DELLA Regione Lazio IN COLLABORAZIONE CON Roma SERVIZI PER LA MOBILITA’ E ATAC. TRA LE PRINCIPALI NOVITA’, ATTIVA LA NUOVA LINEA S15 CON PARTENZA DA ACILIA E CAPOLINEA A PIRAMIDE/OSTIENSE, CHE SI AGGIUNGE AL SERVIZIO ... Leggi su romadailynews (Di sabato 24 aprile 2021)DEL 24 APRILEORE 07:20 FEDERICO MONTI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA. TRAFFICO AL MOMENTO SEMPRE REGOLARE SUL GRANDE RACCORDO ANULARE COME SU GRAN PARTE DELLE STRADE E AUTOSTRADE DEL TERRITORIO. QUALCHE RALLENTAMENTO SULLA VIA FLAMINIA ALL’ALTEZZA DI PRIMA PORTA NELLE DUE DIREZIONI, E SULLA CASSIA IN PROSSIMITA’ DELLO SVINCOLO CON VIA DELLA GIUSTINIANA. IN CHIUSURA RICORDIAMO CHE SONO NUOVAMENTE ATTIVE LE LINEE S, IL SERVIZIO DI POTENZIAMENTO TPL GESTITO DA ASTRAL SPA PER CONTO DELLAIN COLLABORAZIONE CONSERVIZI PER LA MOBILITA’ E ATAC. TRA LE PRINCIPALI NOVITA’, ATTIVA LA NUOVA LINEA S15 CON PARTENZA DA ACILIA E CAPOLINEA A PIRAMIDE/OSTIENSE, CHE SI AGGIUNGE AL SERVIZIO ...

