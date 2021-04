Variante indiana in Svizzera, Pregliasco: "Importante capire quanto sfugge ai vaccini" (Di sabato 24 aprile 2021) Milano, 24 aprile - In Svizzera è stato trovato un primo caso della Variante indiana del Sars - Cov2, responsabile dell'accelerazione dell'epidemia in India. Lo hanno reso noto le autorità ... Leggi su ilgiorno (Di sabato 24 aprile 2021) Milano, 24 aprile - Inè stato trovato un primo caso delladel Sars - Cov2, responsabile dell'accelerazione dell'epidemia in India. Lo hanno reso noto le autorità ...

RobertoBurioni : In India la situazione è drammatica, ma è tutto da dimostrare che sia dovuta alla variante indiana (B.1.617) che no… - MediasetTgcom24 : Covid: la variante indiana segnalata in Svizzera #coronavirusitalia - Agenzia_Italia : La variante indiana alle porte delle Alpi, un caso in Svizzera - SecolodItalia1 : Variante indiana in Svizzera. Il sospetto è che resista ai vaccini. Bassetti: non alimentiamo le paure… - IzzoEdo : RT @Agenzia_Italia: La variante indiana alle porte delle Alpi, un caso in Svizzera -

Ultime Notizie dalla rete : Variante indiana La variante fa paura, la Germania chiude agli arrivi dall'India "Il primo caso della variante indiana del Covid - 19 è stato scoperto in Svizzera", ha detto in un tweet l'Ufficio federale della sanità pubblica, aggiungendo che la variante del virus è stata ...

Variante indiana in Svizzera, Pregliasco: "Importante capire quanto sfugge ai vaccini" Milano, 24 aprile - In Svizzera è stato trovato un primo caso della variante indiana del Sars - Cov2, responsabile dell'accelerazione dell'epidemia in India. Lo hanno reso noto le autorità sanitarie elvetiche spiegando in un tweet che il caso è stato scoperto in una ...

Variante indiana: cosa è, perché è temuta, l'efficacia dei vaccini ilmessaggero.it Virologo Pregliasco: “Occhio a variante indiana covid. Individuarla e isolarla subito” StampaLa variante indiana di Sars-Cov-2 di cui si è avuta oggi segnalazione di un caso in Svizzera «e qualche altro era stato già segnalato anche in Italia», per la prima volta a Firenze il 10 marzo s ...

Covid in Lombardia, 2.313 nuovi casi e positività al 4,6% In Lombardia oggi il tasso di positività è al 4,6%: 50.456 tamponi effettuati, 2.313 positivi. Una percentuale quasi invariata da ...

