Un milione di contagi in tre giorni. La variante indiana adesso fa paura (Di domenica 25 aprile 2021) Nuova ondata nel Paese asiatico. In Italia solo un caso, ma se i numeri dovessero aumentare possibile il blocco dei voli da Delhi Leggi su repubblica (Di domenica 25 aprile 2021) Nuova ondata nel Paese asiatico. In Italia solo un caso, ma se i numeri dovessero aumentare possibile il blocco dei voli da Delhi

Advertising

repubblica : ?? Un milione di contagi in tre giorni. La variante indiana adesso fa paura - Davide_2503 : RT @potere_alpopolo: Covid: 1 milione di contagi ogni 3 giorni in India. Non c'è più posto per i corpi dei morti. Qualche mese fa l'India… - MarcelloArresto : RT @potere_alpopolo: Covid: 1 milione di contagi ogni 3 giorni in India. Non c'è più posto per i corpi dei morti. Qualche mese fa l'India… - OrianaCerbone : RT @potere_alpopolo: Covid: 1 milione di contagi ogni 3 giorni in India. Non c'è più posto per i corpi dei morti. Qualche mese fa l'India… - brongosalvatore : RT @PoterealpopoloT: #Covid: 1 milione di contagi ogni 3 giorni in #India. Non c'è più posto per i corpi dei morti. Qualche mese fa l'Ind… -