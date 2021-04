Udinese, Gotti carica i suoi: “Gli episodi ci stanno penalizzando. Vincere col Benevento? Fondamentale” (Di sabato 24 aprile 2021) L'Udinese sta disputando un campionato interessante.VIDEO Superlega, Udinese, Atalanta e non solo: ecco chi avrebbe vinto gli ultimi 10 scudetti senza Juve, Milan ed InterLa squadra friulana si trova in una posizione di classifica tranquilla, ma non ha ancora raggiunto aritmeticamente la salvezza. Il lunch match contro il Benevento di domani è un crocevia Fondamentale, e nella giornata odierna il tecnico Luca Gotti ha parlato in conferenza stampa della sfida salvezza, analizzando l'incontro.Il tecnico dei friulani sta continuando a lavorare duramente, ma la salvezza matematica deve ancora essere raggiunta e il match contro il Benevento diventa determinante: "È l’obiettivo che ci stiamo prefiggendo di raggiungere da qualche gara a questa parte, in modo da poter poi puntare a chi ci ... Leggi su mediagol (Di sabato 24 aprile 2021) L'sta disputando un campionato interessante.VIDEO Superlega,, Atalanta e non solo: ecco chi avrebbe vinto gli ultimi 10 scudetti senza Juve, Milan ed InterLa squadra friulana si trova in una posizione di classifica tranquilla, ma non ha ancora raggiunto aritmeticamente la salvezza. Il lunch match contro ildi domani è un crocevia, e nella giornata odierna il tecnico Lucaha parlato in conferenza stampa della sfida salvezza, analizzando l'incontro.Il tecnico dei friulani sta continuando a lavorare duramente, ma la salvezza matematica deve ancora essere raggiunta e il match contro ildiventa determinante: "È l’obiettivo che ci stiamo prefiggendo di raggiungere da qualche gara a questa parte, in modo da poter poi puntare a chi ci ...

