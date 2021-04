Superlega, attacco UEFA: Ceferin minaccia Juventus, Real, Milan e Barça (Di sabato 24 aprile 2021) Superlega – Sono stati giorni bollenti per il mondo del calcio, perché l’annuncio di questa nuova competizione da parte di 12 club fondatori, tra i top europei, ha provocato una dura reazione da parte dell’UEFA. E anche da parte di tanti tifosi, specie quelli inglesi, che hanno poi portato al dietrofront dei sei club della Premier League. Progetto dunque sospeso, ma rimangono ancora gli attriti tra i club che non hanno annunciato l’abbandono dell’idea Super League e i vertici UEFA. Superlega, nuovo avvertimento di Ceferin Per ora non ci saranno sanzioni o penalizzazioni, ma il presidente Aleksander Ceferin ha mandato loro un nuovo avvertimento. “Sportmediaset” riporta le parole del numero uno della UEFA al portale “Der Spiegel”. Parole che ancora una volta non sono ... Leggi su juvedipendenza (Di sabato 24 aprile 2021)– Sono stati giorni bollenti per il mondo del calcio, perché l’annuncio di questa nuova competizione da parte di 12 club fondatori, tra i top europei, ha provocato una dura reazione da parte dell’. E anche da parte di tanti tifosi, specie quelli inglesi, che hanno poi portato al dietrofront dei sei club della Premier League. Progetto dunque sospeso, ma rimangono ancora gli attriti tra i club che non hanno annunciato l’abbandono dell’idea Super League e i vertici, nuovo avvertimento diPer ora non ci saranno sanzioni o penalizzazioni, ma il presidente Aleksanderha mandato loro un nuovo avvertimento. “Sportmediaset” riporta le parole del numero uno dellaal portale “Der Spiegel”. Parole che ancora una volta non sono ...

Advertising

Adnkronos : Ancora un attacco a #Juve & co. Intanto, decolla l’hashtag #CeferinOut. - Chribuzz1 : Io ero a favore della #SuperLega, però ora questo attacco frontale a #ceferin perché ha osato rispondere in modo sg… - MaxScherzyIT : RT @Adnkronos: Ancora un attacco a #Juve & co. Intanto, decolla l’hashtag #CeferinOut. - isamiccoli52 : RT @Adnkronos: Ancora un attacco a #Juve & co. Intanto, decolla l’hashtag #CeferinOut. - Sport_Fair : Accuse, liti e polemiche #FlorentinoPerez torna all'attacco di #Ceferin La guerra per la #Superlega non è finita -

Ultime Notizie dalla rete : Superlega attacco UEFA, attacco a Ceferin: 'Rifletta, sempre che sia in grado' Il numero uno della Uefa ha affermato come i club che resteranno nella Superlega non parteciperanno alla prossima Champions League. Parole che non sono passate inosservate e che sui social hanno ...

Calciomercato Juventus, mossa Dembele - Gratis nel 2022 ...canale YouTube Nel pieno dello tsunami che ha investito il presidente Andrea Agnelli per la questione Superlega, c'è tempo in casa Juventus anche per pensare al futuro e al calciomercato. L'attacco è ...

Superlega, Briatore: "E' attacco frontale alla Uefa" Adnkronos Superlega, attacco UEFA: Ceferin minaccia Juventus, Real, Milan e Barça SUPERLEGA - Sono stati giorni bollenti per il mondo del calcio, perché l’annuncio di questa nuova competizione da parte di ...

Clamoroso, Florentino rilancia: "Superlega esiste, solo giorni di pausa! Monopolio Uefa finito!" Il tema centrale è ovviamente il fallito tentativo di creare una Superlega europea. Un attacco rivolto principalmente verso Aleksander Ceferin ...

Il numero uno della Uefa ha affermato come i club che resteranno nellanon parteciperanno alla prossima Champions League. Parole che non sono passate inosservate e che sui social hanno ......canale YouTube Nel pieno dello tsunami che ha investito il presidente Andrea Agnelli per la questione, c'è tempo in casa Juventus anche per pensare al futuro e al calciomercato. L'è ...SUPERLEGA - Sono stati giorni bollenti per il mondo del calcio, perché l’annuncio di questa nuova competizione da parte di ...Il tema centrale è ovviamente il fallito tentativo di creare una Superlega europea. Un attacco rivolto principalmente verso Aleksander Ceferin ...