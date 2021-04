Superlega | 11 club di A | ' Conseguenze per Juve | Milan e Inter'

Advertising

pisto_gol : Ieri sera al Club di #Sky Fabio Caressa ha avuto la bella idea di invitare Flavio Tranquillo: che ha parlato di… - officialmaz : La vicenda #Superlega fa riaffiorare le scorie di #calciopoli. Ogni volta per me è una ferita che si riapre e mi sp… - ZZiliani : La #SerieA è quel buffo campionato in cui 11 club chiedono ufficialmente alla #Federazione di punire #Juventus,… - tackleduro : RT @pisto_gol: Ieri sera al Club di #Sky Fabio Caressa ha avuto la bella idea di invitare Flavio Tranquillo: che ha parlato di #Superlega… - BlancStefan : RT @pisto_gol: Ieri sera al Club di #Sky Fabio Caressa ha avuto la bella idea di invitare Flavio Tranquillo: che ha parlato di #Superlega… -

Ultime Notizie dalla rete : Superlega club

Rai News

Tutte queste discussioni sullahanno fatto dimenticare in fretta quelle sul nuovo formato ... E così abbiamo questa formula, e la Nations League, e il Mondiale per'allargato' che ...Commenta per primo Al momento della nascita della tanto discussa, alcuni dei 12fondatori avevano espresso dubbi sulla presenza di squadre 'non proprio d'èlite', come l'Atletico Madrid. Alcuni avrebbero preferito un'altra squadra spagnola al suo ..."Conte sta per esplodere", "Conte-Zhang, sarà resa dei conti", "Conte è come una pentola a pressione", "Conte agita l'Inter", "Conte ...Conti in ordine, risultati importanti e un settore giovanile invidiabile: Gasperini è contro la Superlega per difendere l'Atalanta ...