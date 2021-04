Somiglianza tra Sangiovanni di Amici 20 e Irama

(Di sabato 24 aprile 2021) Quello dellaè un post che noi di IsaeChia dedichiamo quotidianamente alle tante segnalazioni inviateci dai lettori del nostro sito (via mail a isa.e.chia@gmail.com o via social network, tramite le nostre pagine Facebook, Twitter o Instagram) che propongono una similitudine fisica che loro riscontrano, nei tratti o nei colori, tra due personaggi della televisione, della musica, del cinema, del gossip o dello sport. Si tratta pertanto di un post leggero, senza alcun fine se non quello di constatare o meno l’esistenza di qualche analogia tra due persone note. Eccovi ladi quest’oggi:tradi20. Ilaria Che ne pensate? (L’immagine di copertina dei post dedicati alle somiglianze è stata realizzata per IsaeChia.it dal giovane ...

Advertising

IsaeChia : Somiglianza tra Sangiovanni di #Amici20 e Irama - giuseppemares12 : RT @plavisani: Volevo solo farvi notare la somiglianza tra,la testa di un #CeferinOut e quella di un ceferino - plavisani : Volevo solo farvi notare la somiglianza tra,la testa di un #CeferinOut e quella di un ceferino - aamici20 : @evvovemio da fan di deddy trovo molta somiglianza tra 0 passi e la prima estate, praticamente uguali infatti non m… - annamariabusia : Ma solo io trovo la somiglianza tra il modo di parlare di Paolo Rossi e Brunetta? #paolorossi #propagandalive -

Ultime Notizie dalla rete : Somiglianza tra

Il Foglio

Televisione L'ex Capitano della Roma si lascia andare in compagnia di Pio e Amedeo e ironizza sullala moglie e Jessica Alves Pubblicato su 23 Aprile 2021 Momenti pieni di ilarità durante il secondo appuntamento di Felicissima Sera di venerdì 23 aprile 2021 . Per introdurre Francesco ...La foto, che potete vedere qui sotto, mette in risalto laJack e suo padre Johnny Depp, ma anche sua madre Vanessa Paradis. Come riportato dal Daily Mail, un fan account ha postato la ...Pio e Amedeo in un dietro le quinte registrato poco prima di Felicissima Sera hanno notato una strana somiglianza: "Capelli come..." ...Lo spunto dell’intervista a Daniel Holefleisch, che a quell’epoca si occupava delle relazioni tra i Verdi e il mondo dell’economia, era infatti la sua grande somiglianza con Jürgen Klopp, ...