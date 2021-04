Serie A: Lazio - Torino verrà recuperata il 18 maggio (Di sabato 24 aprile 2021) La sfida fra Lazio e Torino sarà recuperata il prossimo 18 maggio. Lo ha deciso il Consiglio della Lega Serie A, convocato oggi alle 19 per discutere sul tema. La sfida, inizialmente programmata per ... Leggi su sport.tiscali (Di sabato 24 aprile 2021) La sfida frasaràil prossimo 18. Lo ha deciso il Consiglio della LegaA, convocato oggi alle 19 per discutere sul tema. La sfida, inizialmente programmata per ...

Advertising

sscnapoli : 1??0??0?? | Nel match contro la Lazio, Giovanni Di Lorenzo ha collezionato la 100ª presenza in Serie A! ?? ??… - CorSport : #LazioToro slitta a fine campionato: malumori in #Lega ?? - SkySport : Lazio, Simone Inzaghi è guarito dal Covid: in panchina col Milan #SkySerieA #SerieA #SkySport #Lazio #LazioMilan… - VoceGiallorossa : ?? Serie A, #LazioTorino si recupera il 18 maggio #ASRoma - AnsaRomaLazio : Serie A: Lazio-Torino verrà recuperata il 18 maggio. Decisione Consiglio della Lega di Serie A, convocato in serata… -