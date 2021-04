Semplici e Fonseca pre Cagliari-Roma (Di sabato 24 aprile 2021) Domenica 25 aprile 2021 alle 18.00 alla Sardegna Arena il Cagliari ospiterà la Roma nella gara valida per la 33° giornata di campionato di Serie A. Semplici e Fonseca sono intervenuti in conferenza stampa pre Cagliari-Roma per presentare la sfida. Ecco le loro dichiarazioni. Cosa ha detto Semplici? L’allenatore del Cagliari Semplici ha risposto così alla domanda su quanto influirà sulla partita l’assenza di Nainggolan: “È un’assenza importante, mi auguro che chi lo sostituirà lo farà in maniera egregia. Credo che abbiamo sempre dimostrato di voler fare la partita, con poco da perdere e tanto da guadagnare. Non dobbiamo guardare il nome dell’avversario, ma come andremo noi in campo”. Crede di poter approfittare della possibile ... Leggi su sport.periodicodaily (Di sabato 24 aprile 2021) Domenica 25 aprile 2021 alle 18.00 alla Sardegna Arena ilospiterà lanella gara valida per la 33° giornata di campionato di Serie A.sono intervenuti in conferenza stampa preper presentare la sfida. Ecco le loro dichiarazioni. Cosa ha detto? L’allenatore delha risposto così alla domanda su quanto influirà sulla partita l’assenza di Nainggolan: “È un’assenza importante, mi auguro che chi lo sostituirà lo farà in maniera egregia. Credo che abbiamo sempre dimostrato di voler fare la partita, con poco da perdere e tanto da guadagnare. Non dobbiamo guardare il nome dell’avversario, ma come andremo noi in campo”. Crede di poter approfittare della possibile ...

Roma, domani il Cagliari: Fonseca ne recupera sei. Dzeko: 'United? Ci crediamo' Alla vigilia di Cagliari - Roma , Paulo Fonseca è intervenuto in conferenza stampa per presentare il match con gli isolani . L'allenatore ... " La formazione di Semplici è in un buon momento, ma noi ...

Calcio: Semplici 'Vento è cambiato, con la Roma daremo tutto' ... ma sono certo che chi lo sostituirà lo farà in maniera egregia - ha sottolineato Semplici - . Ho ...si troverà però un avversario parecchio complicato come la formazione giallorossa allenata da Fonseca:...

Pre Cagliari-Roma: le dichiarazioni di Semplici e Fonseca Periodico Daily - Notizie Cagliari – Roma: cronaca diretta live, risultato in tempo reale La partita Cagliari - Roma del 25 aprile 2021 in diretta: presentazione, formazioni e cronaca con commento in tempo reale, dove vedere il match valido per la trentatreesima giornata di Serie A ...

Semplici e Fonseca pre Cagliari-Roma Pre Cagliari-Roma Semplici e Fonseca hanno presentato la sfida, in programma domenica 25 aprile 2021 alle 18.00 alla Sardegna Arena.

