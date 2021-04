Scuole Calabria, verso la Dad a scelta. Spirlì: “Manterremo la democratica libertà di scelta” (Di sabato 24 aprile 2021) Anche la Regione Calabria verso la didattica a distanza a scelta. Dopo la Puglia, il presidente Spirlì lascia presagire che la prossima ordinanza sulla scuola prevedrà l'opzione DaD. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di sabato 24 aprile 2021) Anche la Regionela didattica a distanza a. Dopo la Puglia, il presidentelascia presagire che la prossima ordinanza sulla scuola prevedrà l'opzione DaD. L'articolo .

Advertising

orizzontescuola : Scuole Calabria, verso la Dad a scelta. Spirlì: “Manterremo la democratica libertà di scelta” - Soverato : “Manterremo in Calabria la libertà di scelta per le Scuole Secondarie Superiori” - emme_di : @F_Baldux @PoliticaPerJedi Le ordinanze sono differenziate per ciclo. Qui c’è una bella tabellina aggiornata al 4 m… - LaCnews24 : Scuole Calabria, Spirli' annuncia ''liberta' di scelta'' tra Dad e lezioni in presenza per le superiori… - Cosenza2punto0 : Spirlì: 'Ordinanza in arrivo: manterremo la libertà di scelta per le Scuole Secondarie Superiori' ??… -