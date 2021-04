Recovery plan, in maggioranza non c’è intesa: il Consiglio dei ministri slitta ancora. Dal superbonus alla governance, i nodi sul tavolo (Di sabato 24 aprile 2021) Inizialmente doveva svolgersi venerdì. Poi, viste le forti divisioni all’interno della maggioranza, è stato spostato a sabato mattina alle 10. Ma anche questo appuntamento è saltato. Sta diventando un giallo la riunione del Consiglio dei ministri sul Recovery plan: all’ordine del giorno c’è un’informativa del ministro dell’Economia Daniele Franco, propedeutica all’invio della bozza definitiva in Parlamento. “Non si sa quando si fa“, dice un ministro all’Adnkronos, a conferma di quanto sia caotica la situazione a Palazzo Chigi. Sul tavolo ci sono diversi nodi ancora da sciogliere, a partire dal superbonus 110% che Movimento 5 stelle e Forza Italia chiedono di estendere al 2023. Se in un primo momento la proroga sembrava certa, nella ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 24 aprile 2021) Inizialmente doveva svolgersi venerdì. Poi, viste le forti divisioni all’interno della, è stato spostato a sabato mattina alle 10. Ma anche questo appuntamento è saltato. Sta diventando un giallo la riunione deldeisul: all’ordine del giorno c’è un’informativa del ministro dell’Economia Daniele Franco, propedeutica all’invio della bozza definitiva in Parlamento. “Non si sa quando si fa“, dice un ministro all’Adnkronos, a conferma di quanto sia caotica la situazione a Palazzo Chigi. Sulci sono diversida sciogliere, a partire dal110% che Movimento 5 stelle e Forza Italia chiedono di estendere al 2023. Se in un primo momento la proroga sembrava certa, nella ...

