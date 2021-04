Pupo | “Ero sul viadotto | mi sono avvicinato al bordo con l’idea di farla finita”

(Di sabato 24 aprile 2021)intervistato a Oggi un altro Giorno racconta la drammatica storia del suo tentativo di suicidio a seguito di alcuni problemi economici. La sua allegria e le sue battute irriverentientrate nelle case degli italiani per due volte a settimana durante l’ultima edizione del Grande Fratello Vip ma la vita del cantante, all’anagrafe Enzo L'articolo proviene da Leggilo.org.

ECCO COME MI FERMAI - E c'è un episodio specifico che rammenta. Dice a Serena Bortone: 'Cosa mi ha fermato? Ero sull'autostrada, stavo tornando al Casinò di Venezia dove volevo cercare di ...... e a un certo punto ero indigente, non avevo più nulla. Questo dramma mi ha toccato, ma mi ha insegnato molto più del successo', ha confessato il celebre cantante.