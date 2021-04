Premier League | Sheffield-Brighton 1-0 | McGoldrick regala un successo amaro La classifica aggiornata

(Di sabato 24 aprile 2021) L'anticipo del sabato sera disi conclude con la vittoria di misura dellosul, Arsenal-Everton 0-1: Leno beffa i ‘gunners’, Ancelotti vede l’Europa. LaI padroni di casa nonostante la retrocessione già certa vogliono provare a onorare fino all'ultimo la maglia e il campionato, mentre gli ospiti si trovano in una situazione diabbastanza serena, con 7 punti di vantaggio dal Fulham terzultimo. Il gol vittoria è arrivato al 19', quando Davidha trafitto Robert Sanchez, mentre al 56' gli ospiti si sono visti annullare una rete dal Var.Superlega, Henderson scuote il Liverpool e non solo: chiamati a raccolta i capitani della ...

Advertising

SkySport : Premier League, l'accoglienza speciale dei tifosi del Liverpool - SkySport : WEST HAM-CHELSEA 0-1 Risultato finale ? ? #Werner (43') ? Premier League - 33^ Giornata ? #SkyPremier… - SkySport : Kane: 'Ho scoperto dell'esonero di Mou dal Tottenham 10 minuti prima dell'annuncio' - cn1926it : #Superlega, il #Chelsea chiede scusa ai tifosi - CalcioPillole : Nel posticipo serale di #PremierLeague, lo #SheffieldUnited vince 1-0 contro il #Brighton che però mantiene un marg… -

Ultime Notizie dalla rete : Premier League

Risultato a sorpresa nella sfida del sabato sera di2020/2021 . A Bramall Lane lo Sheffield United già retrocesso batte per 1 - 0 il Brighton e lo inguaia in classifica, visto che adesso il margine degli ospiti, quintultimi, sulla zona ...Le squadre disi sono tirate fuori martedì scorso, solamente tre giorni dopo aver dato il loro ok, quindi a ruota hanno preso le distanze Atletico e, pur con qualche ambiguità, anche ...Sconfitta quasi indolore per il Brighton contro il già retrocesso Sheffield visto il margine di sicurezza sul Fulham terzultimo ...Risultato a sorpresa nella sfida del sabato sera di Premier League 2020/2021. A Bramall Lane lo Sheffield United già retrocesso batte per 1-0 il Brighton e lo inguaia in classifica, visto che adesso i ...