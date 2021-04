Ponte Morandi | in una lettera anonima del 2014 i rischi sul collasso | «Crollerà | meglio prevenire»

Leggi su open.online

(Di sabato 24 aprile 2021) «Per costruire un nuovooccorreranno nuovi svincoli e nuovi raccordi stradali, effettuare degli sfratti e tante altre cose. Per fare tutto potrebbe occorrere una decina d’anni, così andiamo circa a 25 anni, e il vecchiointanto crolla. Visti i tempi italiani, bisogna aver almeno cominciato la progettazione di unsostitutivo. Penso sia». Un passaggio chiaro, contenuto in unadatata 8 ottobree indirizzata all’allora amministratore delegato di Aspi, Giovanni Castellucci e, per conoscenza, all’allora ministro dei Trasporti Maurizio Lupi e ad altri destinatari, tra cui l’ex sindaco di Genova, Marco Doria, l’ex presidente della Regione, Claudio Burlando, e l’assessora alle Infrastrutture Raffaella Paita. L’infrastruttura a ...