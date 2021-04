Pereiro positivo al Covid | l’annuncio del Cagliari

(Di sabato 24 aprile 2021) Ilcomunica che gli ultimi test diagnostici eseguiti hanno rivelato la positività al-19 di GastonIlCalcio comunica che gli ultimi test diagnostici eseguiti hanno rivelato la positività al-19 di Gaston: secondo quanto previsto dalle normative in vigore il calciatore è stato subito isolato. Tutti gli altri componenti del gruppo squadra sono risultati negativi e hanno iniziato l’isolamento fiduciario: il Club ha avviato tutte le procedure del caso e resta in contatto con le autorità sanitarie competenti. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Periodo davvero sfortunato per l'uruguaiano. Dopo essersi ripreso da alcune situazioni difficili, arriva la positività al Coronavirus Gaston Pereiro sembra non riuscire proprio a pagare il suo dazio c ...