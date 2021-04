Per sfuggire alla polizia fuori dall'auto in corsa (Di sabato 24 aprile 2021) di Rosella Formenti Folle inseguimento nella tarda serata di giovedì nella zona del bosco del Rugareto, tra Marnate e Olgiate Olona: tre uomini, inseguiti dalla pattuglia della polizia, per scappare ... Leggi su ilgiorno (Di sabato 24 aprile 2021) di Rosella Formenti Folle inseguimento nella tarda serata di giovedì nella zona del bosco del Rugareto, tra Marnate e Olgiate Olona: tre uomini, inseguiti dpattuglia della, per scappare ...

Ultime Notizie dalla rete : Per sfuggire Per sfuggire alla polizia fuori dall'auto in corsa L'attività investigativa continua per identificare i tre uomini in fuga, presumibilmente legati al mondo dello spaccio di droga che si muove nella zona del bosco del Rugareto, in corso anche ...

Sparò a un fuggitivo, carabiniere assolto Vittima un 47enne di Triuggio (ora ospite di una comunità di cura e parte civile al processo attraverso l'amministratore di sostegno), che era scappato sul suo Suv per sfuggire ai militari che ...

Droga:nasconde nell'ombelico per sfuggire a Cc, arrestato Agenzia ANSA 25 Aprile: le celebrazioni per il 76° anniversario della Liberazione in Granda I Comuni della provincia del Cuneese si preparano per celebrare, seppur in forma ridotta, la ricorrenza del 25 aprile. Il Giorno della Liberazione sarà ricordato per il secondo anno consecutivo dallo ...

Per sfuggire alla polizia fuori dall’auto in corsa Tre pusher inseguiti dalla Volante nei boschi dello spaccio del Rugareto. Il veicolo abbandonato intestato a un prestanome residente in Emilia ...

