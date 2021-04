Pensioni anticipate 2021 ultim’ora oggi | quota 102 fa paura

Leggi su pensionipertutti

(Di sabato 24 aprile 2021) Oramai sono passati più di due mesi dall’insediamento di Draghi come Presidente del Consiglio e di Andrea Orlando al Ministero del Lavoro e dal punto di vista previdenziale non si è mossa foglia. Buio totale. Solo illazioni che non fanno altro che generare confusione, ansia, apprensione nella testa dei lavoratori, e sono milioni, che con fatica si apprestano, o almeno sperano, di andare in pensione. Proprio il peggio che poteva accadere, silenzio assordante, silenzio di tomba.ultime news24 aprile:102 faIn questi due mesi quello che sicuramente non è mai mancato sono le dichiarazioni, a casaccio, fatte da “autorevoli esponenti politici” che, in molti casi, non conoscono assolutamente le varie realtà lavorative e non hanno mai preso in mano un libro di economia, ...