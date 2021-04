NCIS Los Angeles 13 ci sarà, CBS rinnova la serie: la stagione 12 su Rai2 in estate (Di sabato 24 aprile 2021) NCIS Los Angeles 13 ci sarà: con un po’ di ritardo, la CBS ha annunciato il rinnovo per la longeva serie crime, spin-off del veterano NCIS. Con questa conferma, la rete americano ha messo al sicuro i suoi cavalli di battaglia (tra i quali Blue Bloods, Magnum P.I., S.W.A.T. e Bull), che torneranno quindi nella prossima stagione televisiva. In precedenza, la CBS aveva rinnovato The Equalizer (per la seconda stagione), FBI (per la quarta stagione ), FBI: Most Wanted (per la terza), Bob Hearts Abishola (per la terza), The Neighbourhood (per la quarta stagione) e Young Sheldon (per le stagioni. 5-7!). Cancellati invece NCIS: New Orleans, Mother e MacGyver. Nonostante gli ascolti della dodicesima ... Leggi su optimagazine (Di sabato 24 aprile 2021)Los13 ci: con un po’ di ritardo, la CBS ha annunciato il rinnovo per la longevacrime, spin-off del veterano. Con questa conferma, la rete americano ha messo al sicuro i suoi cavalli di battaglia (tra i quali Blue Bloods, Magnum P.I., S.W.A.T. e Bull), che torneranno quindi nella prossimatelevisiva. In precedenza, la CBS avevato The Equalizer (per la seconda), FBI (per la quarta), FBI: Most Wanted (per la terza), Bob Hearts Abishola (per la terza), The Neighbourhood (per la quarta) e Young Sheldon (per le stagioni. 5-7!). Cancellati invece: New Orleans, Mother e MacGyver. Nonostante gli ascolti della dodicesima ...

