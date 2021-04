Myanmar | a Giacarta incontro tra l’Asean e Min Aung Hlaing

Advertising

IlNuovoTorrazzo : Crisi in Myanmar: vertice a Giacarta tra capi di Stato e di governo del Sud-Est asiatico - maxuel84 : || NeWs.FlasH || News | Euronews RSS - Anche il golpista birmano Min Aung Hlaing al vertice Asean Atterrato a Giaca… - FamilyRosoli : RT @agensir: #Myanmar: vertice a Giacarta tra capi di Stato e di governo del Sud-Est asiatico. Cardinale Bo lancia mese mariano di preghier… - ottovanz : RT @agensir: #Myanmar: vertice a Giacarta tra capi di Stato e di governo del Sud-Est asiatico. Cardinale Bo lancia mese mariano di preghier… - infoweb48 : RT @agensir: #Myanmar: vertice a Giacarta tra capi di Stato e di governo del Sud-Est asiatico. Cardinale Bo lancia mese mariano di preghier… -

Ultime Notizie dalla rete : Myanmar Giacarta

L'inviata speciale dell'Onu per ilinvece, Christine Schraner Burgener, ha reso noto che sarà nella capitale indonesianadove ha sede l'incontro, per 'spingere i leader dell'Asean a ..., 24 apr 10:19 - Il generale Min Aung Hlaing, capo della giunta militare birmana al potere dopo il colpo di stato del primo febbraio, è giunto a,...A Giacarta si terrà un incontro importanto tra i leader dell'Asean e il rappresentante del governo del Myanmar Min Aung Hlaing.Incontro a Jakarta tra i leader dei paesi del Sud Est asiatico che si incontrano per discutere della situazione in Myanmar teatro di sanguinose violenze dopo il golpe dello scorso febbraio. Presenti a ...