"Matto", la canzone dei Matti delle Giuncaie dedicata a Walter De Benedetto. Erriquez scrisse il testo: "E lo trasformò in poesia" (Di sabato 24 aprile 2021) Si intitola "Matto", il nuovo singolo del gruppo hard folk maremmano "I Matti delle Giuncaie" dedicato alla storia di Walter De Benedetto, affetto da una grave forma di artrite reumatoide e da anni impegnato in una battaglia per veder riconosciuto il suo diritto alle cure. Il brano, che ilfattoquotidiano.it pubblica in anteprima, è stato scritto da Enrico Erriquez Greppi, volo e anima della Bandabardò scomparso a febbrario scorso, e prodotto dall'etichetta Salty Music. De Benedetto è sotto processo per aver deciso di ricorrere all'autoproduzione per supplire alla mancanza di medicinali a base di cannabis che il sistema sanitario non riesce a garantirgli. E ha chiesto aiuto anche al presidente della Repubblica: "Sono malato e senza terapia, per giunta ...

