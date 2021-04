(Di sabato 24 aprile 2021) E' stato travolto da un'auto nel centro di, nel pomeriggio di oggi, 24 aprile 2021, intorno alle 17, ed è morto poco dopo l'arrivo dei soccorsi. La vittima è un uomo di 61 anni, stava camminando quandoda un'auto in transito sulla via Sarzanese L'articolo proviene da Firenze Post.

Advertising

FirenzePost : Massarosa: investito e ucciso da un’auto. Conducente positivo all’alcoltest: arrestato - Naz_Viareggio : Incidente a Massarosa, muore in strada investito da un'auto - qn_lanazione : Incidente a Massarosa, muore in strada investito da un'auto - LetiziaFirenze : Muore a 61 anni investito da un'auto sulla Sarzanese a Massarosa - Luccaindiretta - Versiliatoday : Investito a Massarosa, muore 61enne - -

Ultime Notizie dalla rete : Massarosa investito

Tragedia sulla via Sarzanese , nel comune di: un uomo di 61 anni è morto dopo essere statoda un'auto. E' accaduto intorno alle 17 di sabato 24 aprile. L'uomo era a piedi. Da accertare la dinamica dell'incidente. ...- Nel pomeriggio di sabato un uomo di 61 anni, Stefano Giovannelli, ha perso la vita in seguito ad un tragico incidente stradale avvenuto sulla via Sarzanese aE' stato travolto da un'auto nel centro di Massarosa, nel pomeriggio di oggi, 24 aprile 2021, intorno alle 17, ed è morto poco dopo l'arrivo dei soccorsi. La vittima è un uomo di 61 anni, stava cammin ...Nel pomeriggio di sabato un uomo di 61 anni, Stefano Giovannelli, ha perso la vita in seguito ad un tragico incidente stradale avvenuto sulla via Sarzanese a Massarosa ...