Lazio: “Documenti con Kaio Jorge contraffatti, via ad azioni legali” (Di sabato 24 aprile 2021) “In merito alle notizie stampa che stanno circolando in queste ore sull’interesse verso il calciatore Kaio Jorge, la S.S. Lazio comunica che i Documenti pubblicati sul web risultano essere falsi e contraffatti“. Inizia così il comunicato ufficiale che la Società biancoazzurra ha pubblicato sul proprio sito. “Il club brasiliano Santos, con cui esistono storici rapporti consolidati dalle numerose operazioni comuni, è già stato informato della vicenda“, si legge a conclusione della nota, “la società ha dato mandato ai propri legali affinché agiscano a tutela del club nelle sedi opportune“. SportFace. Leggi su sportface (Di sabato 24 aprile 2021) “In merito alle notizie stampa che stanno circolando in queste ore sull’interesse verso il calciatore, la S.S.comunica che ipubblicati sul web risultano essere falsi e“. Inizia così il comunicato ufficiale che la Società biancoazzurra ha pubblicato sul proprio sito. “Il club brasiliano Santos, con cui esistono storici rapporti consolidati dalle numerose opercomuni, è già stato informato della vicenda“, si legge a conclusione della nota, “la società ha dato mandato ai propriaffinché agiscano a tutela del club nelle sedi opportune“. SportFace.

