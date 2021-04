La scoperta di Crisanti: 'I due turisti cinesi di Wuhan sono i pazienti zero di Vo' Euganeo' (Di sabato 24 aprile 2021) L'équipe dell'Università di Padova, guidata Andrea Crisanti, ha scoperto che i due turisti cinesi provenienti da Wuhan, primi casi di Covid in Italia, individuati a Roma e curati allo Spallanzani, ... Leggi su globalist (Di sabato 24 aprile 2021) L'équipe dell'Università di Padova, guidata Andrea, ha scoperto che i dueprovenienti da, primi casi di Covid in Italia, individuati a Roma e curati allo Spallanzani, ...

Advertising

HuffPostItalia : La scoperta di Crisanti: 'La coppia di turisti cinesi sono i pazienti zero del Veneto' - fattoquotidiano : Covid, la scoperta di Crisanti: la coppia di turisti cinesi salvati allo Spallanzani “primi pazienti zero di Vo’ Eu… - mra_amico : @Roselmeti - frafratwit : RT @HuffPostItalia: La scoperta di Crisanti: 'La coppia di turisti cinesi sono i pazienti zero del Veneto' - brichiel : RT @fattoquotidiano: Covid, la scoperta di Crisanti: la coppia di turisti cinesi salvati allo Spallanzani “primi pazienti zero di Vo’ Eugan… -