La piattaforma Rousseau lascia il Movimento: «Scissione inevitabile» (Di sabato 24 aprile 2021) «Associazione Rousseau cambia strada. La scelta è dolorosa, ma inevitabile. In questi 15 mesi abbiamo sollecitato costantemente la risoluzione delle criticità. Per otto lunghi mesi abbiamo richiesto più volte di condividere un progetto comune con responsabilità e perimetri ben definiti dei ruoli reciproci e abbiamo proposto concretamente un accordo di partnership per rafforzare e chiarire il legame tra Rousseau e il Movimento. Ma stare insieme deve essere una scelta reciproca e questo, purtroppo, non si è verificato». È quanto ha comunicato l’associazione Rousseau sul blog delle Stelle sul rapporto con M5s. LEGGI ANCHE –> La piattaforma ha abbandonato definitivamente il Movimento 5 Stelle «Rousseau è nato molto prima del Movimento ... Leggi su giornalettismo (Di sabato 24 aprile 2021) «Associazionecambia strada. La scelta è dolorosa, ma. In questi 15 mesi abbiamo sollecitato costantemente la risoluzione delle criticità. Per otto lunghi mesi abbiamo richiesto più volte di condividere un progetto comune con responsabilità e perimetri ben definiti dei ruoli reciproci e abbiamo proposto concretamente un accordo di partnership per rafforzare e chiarire il legame trae il. Ma stare insieme deve essere una scelta reciproca e questo, purtroppo, non si è verificato». È quanto ha comunicato l’associazionesul blog delle Stelle sul rapporto con M5s. LEGGI ANCHE –> Laha abbandonato definitivamente il5 Stelle «è nato molto prima del...

