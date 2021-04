Joe Biden: «Più tasse per i ricchi». E il Bitcoin affonda (Di sabato 24 aprile 2021) Come riporta l’agenzia Ansa, la ripresa americana accelera: le vendite di case nuove schizzano ai massimi dal 2006, l’indice Pmi vola a un nuovo record e le richieste di sussidi alla disoccupazione crollano ai minimi dall’inizio della pandemia. Un rimbalzo positivo che per Joe Biden non è comunque abbastanza: l’obiettivo del presidente è gettare le basi per una ripresa duratura e inclusiva, in grado di trasformare l’America. Un obiettivo questo da perseguire con un aumento delle tasse. E così dopo l’inasprimento delle aliquote per le aziende, Biden punta ora ai paperoni americani, per i quali profila una stangata sui capital gain che fa insorgere gli investitori. LEGGI ANCHE –> Basta un hashtag di Elon Musk per far volare Bitcoin e Dogecoin Biden si appresta a illustrare nel dettaglio le sue misure ... Leggi su giornalettismo (Di sabato 24 aprile 2021) Come riporta l’agenzia Ansa, la ripresa americana accelera: le vendite di case nuove schizzano ai massimi dal 2006, l’indice Pmi vola a un nuovo record e le richieste di sussidi alla disoccupazione crollano ai minimi dall’inizio della pandemia. Un rimbalzo positivo che per Joenon è comunque abbastanza: l’obiettivo del presidente è gettare le basi per una ripresa duratura e inclusiva, in grado di trasformare l’America. Un obiettivo questo da perseguire con un aumento delle. E così dopo l’inasprimento delle aliquote per le aziende,punta ora ai paperoni americani, per i quali profila una stangata sui capital gain che fa insorgere gli investitori. LEGGI ANCHE –> Basta un hashtag di Elon Musk per far volaree Dogecoinsi appresta a illustrare nel dettaglio le sue misure ...

Ultime Notizie dalla rete : Joe Biden America. Biden vuole alzare le tasse sulle rendite dei più ricchi Il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, in una foto del 6 aprile - Reuters . Joe Biden potrebbe andare a prendere dagli investitori più ricchi i soldi che occorrono per il suo "American Family Plan", un progetto da oltre mille ...

Summit sul clima: attivisti scaricano montagne di sterco davanti alla Casa Bianca Il neo Presidente USA Joe Biden, nel suo primo giorno ufficiale di mandato, era rientrato nell'accordo di Parigi e aveva cancellato l'oleodotto Keystone XL, stracciano così le decisioni prese dal ...

Joe Biden, il radicale L'HuffPost Negli USA le vaccinazioni record frenano: quale messaggio per la Fed? Stando a Forbes, in tutti gli Usa chiudono i centri vaccinazione a causa della scarsa richiesta. E se l'effetto Johnson&Johnson innescato dallo stop deciso dalla FDA ha inciso, le sempre maggiori tens ...

Casa Bianca, telefonata tra Biden ed Erdogan Il presidente americano Joe Biden ha avuto un colloquio telefonico col presidente della Turchia Recep Tayyip Erdogan. Lo rende noto la Casa Bianca. Nel corso del colloquio, spiega la Casa Bianca, i du ...

