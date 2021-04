Iran: Zarif in missione in Qatar e Iraq (Di sabato 24 aprile 2021) Il ministro degli Esteri Iraniano Mohammad Javad Zarif domani volerà in Qatar e Iraq per discutere con i suoi omologhi di questioni regionali e di altri dossier internazionali. Lo ha reso noto il ... Leggi su notizie.tiscali (Di sabato 24 aprile 2021) Il ministro degli Esteriiano Mohammad Javaddomani volerà inper discutere con i suoi omologhi di questioni regionali e di altri dossier internazionali. Lo ha reso noto il ...

News24_it : Iran: Zarif in missione in Qatar e Iraq. Sullo sfondo dei report di colloqui Teheran-Riad. [ 2021-04-24T10:47:29.000Z] - fisco24_info : Iran: Zarif in missione in Qatar e Iraq: Sullo sfondo dei report di colloqui Teheran-Riad - RadioItaliaIRIB : Iran, visita Zarif in Indonesia per rafforzamento rapporti Tehran-Giacarta -

Ultime Notizie dalla rete : Iran Zarif Iran: Zarif in missione in Qatar e Iraq La missione di Zarif in Iraq si svolge a pochi giorni dalla notizia, confermata da un funzionario ... per evitare di essere ridotto a un semplice campo di gioco tra Iran e Arabia Saudita, che ...

Iran - Serbia: siglato memorandum d'intesa per sviluppo relazioni bilaterali Teheran, 18 apr 09:39 - I ministri degli Esteri dell'Iran e della Serbia, rispettivamente Mohammad Javad Zarif e Nikola Selakovic, hanno siglato un memorandum d'intesa...

Nucleare in Iran, equilibri politici, sabotaggi e qualche omicidio Ma l'Iran può produrre nucleare? Secondo gli accordi sì, ma il timore è che poi costruisca armi A quanto pare il black out dell’impianto nucleare di Nata ...

